Pétrole et Gaz : Les précisions sur la sortie de Me Abdoulaye Wade

"Le président Abdoulaye Wade va faire sortie publique pour parler de l'affaire Aliou Sall et du cas du pétrole", a annoncé hier à la RFM, Cheikh Seck, le président de la Fédération nationale des cadres libéraux.



Dans une note qui nous est parvenue, le chargé de la communication du Pds confirme et précise que l’ancien Président « n’a pas envisagé de tenir une conférence de presse comme annoncée pour les prochains jours » par certains dans les médias.



Mayoro Faye souligne que c’est « à la demande des cadres libéraux, que le Président Abdoulaye WADE compte animer pour eux, une grande conférence au sujet de la gestion du pétrole au Sénégal ».



Il signale que « la date, le lieu ainsi que les qualités de participation seront communiqués au moment opportun aux intéressés ».

