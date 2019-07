Pétrole et Gaz: Macky Sall évite d’envenimer la polémique

Rédigé par leral.net le Mardi 2 Juillet 2019

Comme nous l’annoncions, le Président Macky Sall a présidé ce mardi un atelier de concertation sur la mise en œuvre de la loi sur le Contenu local dans le secteur des hydrocarbures.



Ceux qui attendaient qu’il évoque l’affaire Petro-Tim dans laquelle son frère cadet Aliou Sall est accusé de corruption, devront cette fois-ci déchanter. Le chef de l’Etat s’est contenté de lire son discours dans lequel les mots sont choisis et calibrés pour éviter d’envenimer la polémique.



En tout cas, nous osons croire que ses conseillers en communications (Seydou Guèye et Latif Coulibaly) sont passés par là. Macky Sall a toutefois sans le dire directement, répondu à ceux qui disent que les intérêts du Sénégal n’ont pas été bien pris en compte dans les contrats signés avec les sociétés pétrolières.



« J'ai toujours tenu à ce que dans les négociations des contrats avec nos partenaires investisseurs, que le gouvernement soit assisté d'avocats et de juristes spécialisés de ces contrats complexes », a-t-il déclaré. Non sans ajouter : « J'ai pris toutes ces précautions parce que je veux que ce pays soit prospère, dans la paix et la stabilité nationale, mais où les droits des investisseurs seront respectés et les intérêts nationaux protégés».

