Pétrole et au gaz sénégalais : Thierno Alassane Sall appelle le Gouvernement à déclassifier et à publier des rapports de l’IGE En marge de la cérémonie de dédicace de l'ouvrage d'Ousmane Sonko intitulé "Pétrole et gaz au Sénégal: Chronique d'une spoliation", Thierno Alassane Sall, ancien ministre de l’énergie, a appelé le gouvernement à publier les rapports de l’Inspection générale d’Etat (IGE) sur la gestion et l’élaboration des contrats relatifs au pétrole et au gaz sénégalais.



Rédigé par leral.net le Mardi 30 Janvier 2018 à 22:25 | | 0 commentaire(s)|



