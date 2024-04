Pétrole et gaz offshore: Le Sngms menace d’arrêter les travaux dans les sites Gta et Sangomar

Le Syndicat national des gens de mer de l’offshore pétrole et gaz du Sénégal (Sngms) a déposé hier un préavis de grève auprès du Directeur général de l’Agence nationale des affaires maritimes.



Exigeant le respect de leurs droits qu’ils disent être «bafoués» par des sociétés de placement, ces travailleurs menacent même d’arrêter le «travail anarchique dans les deux sites que sont Gta et Sangomar» allant du «pont, à la machine et du service catering» dans les installations aux larges, relate Bes Bi.



«Tout dernièrement, Rmo qui est un habitué des faits a encore suscité des mouvements d’humeur de ses employés à bord de l’Ocean Black Rhino. En effet, ces derniers ont vu leur prime de congé considérablement réduite, divisée par trois pour certains, avec une période de repos insuffisante de deux à trois semaines», ont fustigé, dans la lettre, Cheikh Tidiane Ndiaye et ses camarades.



En outre, justifient les membres du Sngms, «ce préavis de grève est aussi motivé par les contrats précaires avec des salaires dérisoires des marins du Fpso Léopold Sédar Senghor qui ont été recrutés par Top Work pour le compte de O2, employeur des marins de l’Ocean Black Rhino»

