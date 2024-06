Petrosen emprunte près de 900 millions de dollars pour les projets GTA et Sangomar, auprès de Woodside, BP et Kosmos Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Juin 2024 à 13:22 | | 0 commentaire(s)|

La Société des Pétroles du Sénégal (Petrosen) a obtenu plusieurs prêts significatifs auprès d’opérateurs pétroliers internationaux tels que Woodside, BP et Kosmos, comme le révèle le document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle 2024-2026 consulté par le journal Libération. Pour le projet pétrolier Sangomar, Petrosen a emprunté 450 millions de dollars auprès de l’entreprise australienne Woodside. Ce prêt, signé le 9 janvier 2020, était initialement prévu pour cinq ans mais a été prolongé de deux ans pour permettre le remboursement complet, avec un taux d’intérêt annuel de 6,5%. Les revenus de la vente de pétrole brut, part de Petrosen, serviront à rembourser ce prêt, selon l’édition de vendredi de Libération. Petrosen a également adopté une approche similaire pour le projet Grande Tortue Ahmeyim (GTA), visant le développement de deux champs de gaz offshore. En février 2019, Kosmos et BP ont accordé des prêts aux compagnies pétrolières nationales de la Mauritanie et du Sénégal pour financer leur part des coûts de développement de la première phase de production. Dans ce cadre, Petrosen a obtenu un prêt de 290,0145 millions de dollars de BP, sur une période initiale de sept ans et avec un taux d’intérêt annuel de 6,5%. Le remboursement sera effectué grâce aux revenus de la vente de gaz naturel. De plus, Petrosen a bénéficié d’une facilité de 144,9855 millions de dollars de Kosmos. Ces actions illustrent l’engagement de Petrosen à garantir les fonds nécessaires pour le développement de ses projets pétroliers et gaziers, en partenariat avec des acteurs majeurs de l’industrie énergétique mondiale.



Source : La Société des Pétroles du Sénégal (Petrosen) a obtenu plusieurs prêts significatifs auprès d'opérateurs pétroliers internationaux, tels que Woodside, BP et Kosmos, comme le révèle le document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle 2024-2026, consulté par le journal "Libération".

