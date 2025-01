Peur sur TikTok : Alerte rouge aux parents et au gouvernement Par Souleymane Ly Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Janvier 2025 à 22:50 | | 0 commentaire(s)|

Ces derniers jours, une nouvelle tendance inquiétante circule dans certaines familles sénégalaises : des vidéos montrant un individu surnommé « Meuwti » sur TikTok, l'ange de la mort, qui effraie de jeunes enfants en leur imposant des menaces. Des parents, dans l'espoir de corriger certains comportements de leurs enfants, croient que faire peur à leurs petits est une méthode éducative efficace. Mais cette pratique, loin d'être bénéfique, peut avoir des conséquences graves et durables sur le bien-être psychologique des enfants.



Le concept de « Meuwti », qui signifie littéralement l'ange de la mort, est devenu une sorte de bête noire dans certaines familles sénégalaises. Selon les vidéos qui circulent, l’individu incarne une figure effrayante et menaçante, qui pousse les enfants à adopter un comportement correct par la simple peur. Par exemple, des menaces sont proférées pour les dissuader de demander de l’argent à leurs parents, de toucher les téléphones ou encore de regarder la télévision à certaines heures.

Certains parents croient que cette méthode violente et effrayante est une manière efficace de discipliner leurs enfants. Ils estiment que la peur engendrée par ces menaces va les aider à instaurer des limites, à mettre fin à des comportements gênants ou à inculquer le respect de l'autorité.

Cependant, cette pratique est profondément problématique. Au lieu de guider les enfants avec bienveillance, elle exploite des mécanismes psychologiques négatifs qui peuvent laisser des séquelles graves.

Le psychisme de l’enfant, surtout durant les premières années de développement, est particulièrement vulnérable. Le recours à la peur pour éduquer peut engendrer des effets délétères, parfois irréversibles.

La peur est une émotion puissante, qui peut déclencher des réactions physiologiques et psychologiques profondes. Un enfant menacé par « Meuwti »pourrait vivre une réaction de stress intense, provoquant une augmentation du taux de cortisol, l’hormone du stress. À long terme, une exposition constante à la peur peut engendrer un stress chronique, prédisposant l’enfant à des troubles anxieux, à des phobies ou à une dépression plus tard dans sa vie.

L’enfant est en pleine construction de sa personnalité et de ses repères émotionnels. Utiliser la peur comme levier éducatif risque de perturber son système de gestion émotionnelle. En associant certaines actions à la peur, l’enfant pourrait développer une réponse émotionnelle inappropriée dans des situations similaires. Par exemple, un enfant pourrait associer les interactions sociales ou même des situations ordinaires à un sentiment de danger ou de menace, ce qui l’empêchera de développer des relations saines et équilibrées avec son entourage.

Les enfants exposés à des images effrayantes comme celles de « Meuwti » peuvent être victimes de cauchemars récurrents, voire de troubles du sommeil. Cette peur induite la nuit pourrait être un facteur déclencheur de terreurs nocturnes, de réveils fréquents et d'une peur irrationnelle du noir ou des endroits isolés. Des études ont démontré que les enfants qui vivent des traumatismes émotionnels au jeune âge peuvent souffrir de troubles du sommeil à long terme, affectant leur développement cognitif et leur bien-être général.

Les menaces répétées de « Meuwti » peuvent miner la confiance en soi de l’enfant. Il pourrait se sentir en permanence menacé ou inapte à prendre ses propres décisions. Une image de soi fragilisée dès le plus jeune âge peut avoir des répercussions sur la manière dont il interagit avec les autres et perçoit ses capacités à affronter les défis de la vie.

Les parents qui croient que la peur peut être un outil efficace d'éducation commettent une grave erreur. Le recours à des menaces violentes, même sous forme de personnage comme « Meuwti », ne fait qu'encourager la soumission et l’obéissance par crainte. Ce type d’éducation ne favorise pas le respect mutuel ni la construction de valeurs profondes. Au contraire, il crée un environnement où l’enfant apprend à se soumettre à la peur plutôt qu’à l’empathie, à la compréhension et à la négociation.

Le pédagogue et psychologue Jean Piaget a démontré que les enfants ont besoin d’être éduqués par des valeurs positives, basées sur l’explication, l’empathie et la compréhension. Les enfants doivent être accompagnés, écoutés et guidés, pas effrayés. La peur n’est pas une base saine pour l'éducation et, à long terme, elle érode la relation de confiance entre les parents et les enfants.



Il est grand temps que cette pratique de terreur cesse. La peur n’a pas sa place dans l’éducation d’un enfant. Nous appelons les parents à stopper immédiatement l’utilisation de « Meuwti » et toute forme de menace psychologique. Les enfants ont besoin de protection, non de terreur. Une éducation positive et respectueuse de leurs émotions est la clé pour les aider à grandir en toute sérénité.



Il est également crucial que le gouvernement sénégalais prenne des mesures pour sensibiliser les parents aux dangers de telles pratiques et mette en place des campagnes de prévention pour souligner les méthodes éducatives positives. Les psychologues, pédagogues et autres experts doivent être appelés à partager leur expertise et à aider les parents à adopter des stratégies éducatives fondées sur l'écoute, la patience, et la bienveillance.



Enfin, des programmes d’accompagnement pour les parents, axés sur les stratégies de communication positive avec leurs enfants, devraient être mis en place pour éviter que de telles pratiques ne se propagent davantage dans nos communautés.

L'éducation d'un enfant est un processus délicat qui demande à la fois compréhension, patience et bienveillance. La peur, en tant que méthode éducative, est un risque pour la santé mentale et le développement des enfants. Il est essentiel de privilégier des approches constructives et respectueuses pour leur permettre de grandir dans un environnement sain et épanouissant.



Souleymane Ly

Spécialiste en communication

julesly10@yahoo.fr

Source : https://www.dakaractu.com/Peur-sur-TikTok-Alerte-r...

