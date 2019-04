Philippe Bohn: " Les raisons de mon départ à la tête d'Air Sénégal"

Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Avril 2019 à 09:07 | | 0 commentaire(s)|

Dans unentretien accordé à Paris Match et relayé par Le Témoin, l'ancien directeur d'Air Sénégal a évoqué les raisons de son départ à la tête de la compagnie aérienne qu'il a dirigée depuis 2017. " Pour mon équipe et moi, la mission est accomplie.La mise en vol en opération a été réalisée dans les délais voulus par le président Macky Sall. C’était l’un de projets majeurs de son Plan Sénégal Emergent", a déclaré Philippe Bohn.



Selon le Français, l'équipe qui va reprendre le flambeau, a été préparée avant sa démission. Car, dit-il, il y avait une forte demande pour « sénégaliser » la compagnie, ce que l’on peut comprendre. " Je vogue maintenant vers d’autres horizons professionnels, mais je reste au Conseil d’administration avec la mission d’accompagner le nouveau Directeur général, un garçon très brillant que je connais bien. Je vais intervenir sur quelques questions financières et sur l’ouverture de route sur les Etats-Unis", s'est-il confié.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos