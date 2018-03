Philippe Monloubo, PDG Enedis : «la coopération entre Enedis et SENELEC est historique et se renforce chaque année davantage» Le PDG d’Enedis, anciennement ERDF, Philippe Monloubo a déclaré ce vendredi à Dakar (Sénégal) que « la coopération entre Enedis et SENELEC est historique et se renforce chaque année davantage». Dans le cadre de la réalisation de son plan stratégique 2016 - 2020, Senelec a signé ce vendredi des accords de partenariats avec les structures Enedis, EDF et Smartgrids en présence du Président du Directoire de Enedis, de la Directrice Général de EDF International Networks et du Directeur Général de Senelec.

Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Mars 2018 à 18:17





