Philippines: Deux adolescents violent un cadavre de 84 ans

Deux adolescents ont profané la tombe d’une vieille femme de 84 ans et entretenu des rapports sexuels avec le corps de la défunte.



C’est seulement au lendemain que la famille de la défunte a découvert que la tombe d’Isabel Bastatas avait été dérangée et que ses jambes sortaient du cercueil. Le cadavre a été découvert sans sous-vêtements et la partie intime montrait visiblement des signes de rapports sexuels.



Après une enquête, la police a découvert que les deux suspect, Erwin et un autre compagnon étaient mineurs. Toutefois, ils ont tous deux nié les accusations portées contre eux.



Les suspects ont été transférés bureau de développement du département de la protection sociale, rapporte afrikmag.com.