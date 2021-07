Philippines: Un avion militaire s’écrase avec 92 personnes à bord ! Rédigé par leral.net le Dimanche 4 Juillet 2021 à 12:27 | | 0 commentaire(s)|

Au moins 17 personnes ont été tuées et 40 blessées dimanche dans l’accident d’un avion militaire philippin qui s’est écrasé, après avoir manqué la piste d’atterrissage dans le sud de l’archipel. Des photos prises par la chaîne philippine Pondohan TV et publiées sur sa page Facebook montrent les décombres de l’avion détruit par les flammes. […] Au moins 17 personnes ont été tuées et 40 blessées dimanche dans l’accident d’un avion militaire philippin qui s’est écrasé, après avoir manqué la piste d’atterrissage dans le sud de l’archipel. Des photos prises par la chaîne philippine Pondohan TV et publiées sur sa page Facebook montrent les décombres de l’avion détruit par les flammes. Un épais panache de fumée noire s’élève au-dessus des maisons situées non loin du lieu de l’accident, sur l’île de Jolo, dans la province de Sulu. Quatre-vingt-douze personnes au total, pour la plupart des militaires, se trouvaient à bord de ce C-130 Hercules, un avion de transport, au moment où il s’est écrasé. Jusqu’à présent, 40 personnes, souffrant de blessures, ont été secourues et 17 corps ont été récupérés. Les blessés ont été conduits dans un hôpital militaire», a indiqué Delfin Lorenzana, ministre de l’Intérieur philippin dans un communiqué. Selon les premières constations, l’appareil a raté la piste d’atterrissage. « L’avion, qui transportait nos troupes depuis Cagayan de Oro (sur l’île méridionale de Mindanao), a raté la piste d’atterrissage et a ensuite essayé de reprendre de la puissance mais il n’y est pas parvenu », a expliqué le général Cirilito Sobejana, chef des forces armées. Cet accident survient après qu’un hélicoptère Black Hawk s’est écrasé en juin lors d’un vol d’entraînement de nuit, tuant les six personnes qui étaient à bord.



Source : https://www.lasnews.info/philippines-un-avion-mili...

