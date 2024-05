Phosphates de Matam : Biram Soulèye Diop veut une nouvelle liste des impactés

Selon certaines indiscrétions, Biram Soulèye Diop est le premier ministre à descendre sur le site d’exploitation du phosphate à Ndendory. Une première qu’il a bien négociée, en demandant aux autorités administratives de travailler sur une reprise de la liste des impactés, afin d’avancer sur le dossier. Dans la région de Matam, il a visité le site d’exploitation et d’extension du phosphate dans les communes de Ndendory, Hamady Hounaré et Orkadiéré.



Accompagné de plusieurs autorités administratives, locales et politiques, le ministre Diop a présidé une réunion entre les différentes parties (la direction de la SOMIVA, d’une part, les représentants des communes impactées de l’autre), sur la question des indemnisations.



A la fin de cette réunion, il a d’abord voulu mettre tout le monde d’accord sur l’impossibilité d’avoir un nombre aussi élevé d’impactés, c’est-à-dire disposant de champs sur le nouveau site où la société minière compte étendre ses activités d’exploitation. « Il nous faut reprendre toute la liste des impactés à indemniser. Il est impossible d’avoir 1 800 personnes sur la liste des propriétaires de champs » devant être dédommagés. Il faut donc une nouvelle liste avec des adresses et contacts très précis et exacts, a indiqué le ministre, qui était accompagné de la présidente de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE), l’ancienne ministre Oulimata Sarr. Histoire de montrer qu’il n’est pas dupe, le ministre Biram Soulèye Diop a demandé à toute personne ne disposant pas de terres sur le site, de ne pas s’inscrire sur la liste, afin de ne pas compliquer la procédure. Car, pour lui, si on divise le nombre d’impactés inscrits par la superficie en question, qui est de 193 hectares, cela voudrait dire que chaque impacté ne disposait que de 1000 mètres carrés!



S’adressant à la SOMIVA, dont le Directeur général, Ibrahima Sarr, était présent, il a demandé aux responsables d’évaluer les pertes commerciales, afin que cela soit discuté suite à l’arrêt des travaux d’exploitation depuis presque un an. Sur une autre question, Biram Soulèye Diop n’a pas manqué de demander aux responsables de la SOMIVA, de mettre sur la table les preuves des réalisations faites pour les populations, au titre de la Responsabilité sociétale d’entreprise, mais aussi, dans le cadre du contenu local, avec les fournisseurs locaux et étrangers.



Prenant la parole, le DG de la SOMIVA, qui n’est autre que l’ancien ministre du Budget, Ibrahima Sarr, a défendu son entreprise, disant qu’elle peut encore faire mieux dans le cadre de la RSE. Pour lui, il faut que toutes les parties concernées puissent discuter pour trouver un terrain d’entente concernant la question des indemnisations. Il a rappelé que la SOMIVA a proposé la somme de 99 millions de francs Cfa, jugée insuffisante. En attendant qu’un accord soit trouvé, les travaux au niveau de la mine sont à l’arrêt, sur instruction du gouverneur de la région.



















