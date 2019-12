Photo:Un bus de leur caillassé, Dakar Dem Dik dénonce

Le bus en question(9053) a été caillassé à la cité APIX ce 25 décembre 2019 par les victimes du foncier de Tivaouane Peul. Cet incident s'est produit alors qu'il y avait des clients à bord , les forces de l'ordre ont appréhendé certains des manifestants. La société Dakar Dem Dikk condamne l'acte, elle a sorti un communiqué dans lequel on peut lire ces mots: "Vandaliser un bus n'a jamais été une solution. Au contraire, c'est un bus de moins dans le réseau; ce qui impacte sur la régularité des bus et met au chômage technique sept salariés de l'entreprise. Dakar Dem Dikk, un Patrimoine national à préserver".

