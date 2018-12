Photos : ​Les enfants de Mbour ont fêté Noël avec "Mbour en fête"

Un accent particulier est mis sur le volet social avec la distribution de plus de 200 cadeaux de Noël aux enfants avec comme cibles les enfants démunis et au Premier Bébé de l’année 2019 de la Commune de Mbour. Telle est la quintessence de ce qui motive DS/Events qui a pour ambition, entre autres, de faire de la ville de Mbour, ville carrefour, une destination culturelle attrayante pour les festivités de fin d’année. Cette ville regorge d’artistes confirmés et de talents sur le plan culturel qui méritent d’être valorisés pour se faire connaitre sur la scène internationale.



