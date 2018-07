Elle est belle et traîne un charme fou, à l'instar de son idole, la grande rappeuse Nicky Minaj, au point qu’on la surnomme la Nicky Minaj Guinéenne.



Cette superbe nymphe fait partie des femmes les plus belles d’Afrique voire du monde. Elle imite à la perfection la star américaine, elle ne loupe rien de ses détails vestimentaires, sa démarche et sa façon de se comporter.

Pour en avoir le cœur net, voici une petite compilation de ses plus beaux clichés sur Instagram.



























































Source : reinesdafrique