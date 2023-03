[Photos] Arabie Saoudite: le Ministre Cheikh Oumar Anne a visité l’Ecole sénégalaise internationale de Djeddah (Esid)

Après le Qatar, le ministre de l’Education nationale, Cheikh Oumar Anne, s’est rendu, le jeudi 09 mars 2023, en Arabie Saoudite. Il a visité l’Ecole sénégalaise internationale de Djeddah (ESID). Cette visite qui constitue une première pour un ministre de l’Education du Sénégal a été bien appréciée par toute la communauté sénégalaise de ladite ville. […]

Après le Qatar, le ministre de l’Education nationale, Cheikh Oumar Anne, s’est rendu, le jeudi 09 mars 2023, en Arabie Saoudite. Il a visité l’Ecole sénégalaise internationale de Djeddah (ESID). Cette visite qui constitue une première pour un ministre de l’Education du Sénégal a été bien appréciée par toute la communauté sénégalaise de ladite ville. Elle a permis à l’autorité de s’enquérir des conditions de fonctionnement et de recueillir les préoccupations de l’administration, du personnel et des membres de l’association des Sénégalais de Djeddah, relève un communiqué de son service Communication. La même source rapporte que le ministre a promis d’accompagner davantage l’ESID, et une fois à Dakar, de transmetttre les doléances au gouvernement. Le ministre était accompagné du Consul général du Sénégal à Djeddah et des responsables du ministère de l’Education.

L’ESID a été créée en 2000 par les compatriotes établis à Djeddah pour répondre au besoin de scolarisation de leurs enfants. L’Ecole compte aujourd’hui plus de 300 élèves avec une vingtaine de nationalités.

D’après toujours le communiqué, le 20 décembre 2022, l’ESID a reçu une subvention de 100 millions de FCFA de la part du ministère de l’Education nationale du Sénégal.

