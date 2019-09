Photos – Balla Gaye 2 détrône Lac 2 sur snap avec son look qui fait jaser sur la toile Rédigé par leral.net le Lundi 9 Septembre 2019 à 10:15 | | 0 commentaire(s)| Le Lion de Guediawaye savoure toujours sa victoire sur l’actuel roi des arènes, Modou Lo. En véritable star, Balla Gaye 2 ne rate jamais l’occasion de faire le show.

Cette vidéo a été retrouvée sur Facebook ( Fan s club Balla Gaye2 ) où le fils de Double Less a complètement changé de Look.



Ces fans avaient l’habitude de voir les show du Lion à chaque veille de son combat. Balla Gaye a le don de faire jaser sur la toile. Ce, au plus grand plaisir de ses fans.







