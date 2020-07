Photos - Condoléances : les 'Lions' de 2002 et Matar Ba chez Moussa Ndiaye Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Juillet 2020 à 18:10 | | 0 commentaire(s)|

L’ancien footballeur international sénégalais, Moussa Ndiaye a perdu sa fille, Maguette Ndiaye, mardi dernier. Le ministre des Sports, Matar Bâ et une forte délégation de ses anciens coéquipiers, composée de El Hadji Diouf, Amdy Faye, Amadou Ndiaye Zamadou, entre autres… se sont rendus ce vendredi à son domicile. L’ex attaquant de Sedan était de la belle génération dorée de 2002 qui avait conduit les “Lions” du Sénégal en finale de la CAN en 2002 et en quart de finale du Mondial 2002. En images cette présentation de condoléances.



