Photos : Destruction d’un ghetto à Dalifort

La Direction de la surveillance et du contrôle de l’occupation du sol (Dscos) a procédé, ce jeudi matin, à la démolition d’un « ghetto » qui se trouvait à Dalifort. Il s’agissait d’une surface de trois parcelles combinées, constituée de baraques et d’habitations de fortunes.



Lesquelles étaient occupées par des personnes qui vivent dans la précarité. Les occupants de ce ghetto, recevant des sommations, devraient quitter avant Tabaski



La démolition, révèle-t-on, s’est déroulée dans la concertation et le calme. Il n’y a pas eu de résistance encore moins d’heurts.