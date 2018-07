Photos: Grand Super Ndadjé de la CATB de Cheikh Bâ, DG Impôts et Domaines

La CATB est un mouvement ouvert, basé sur les principes de la démocratie, non affilié spécifiquement à une quelconque idéologie et foncièrement attaché à la forme républicaine. Ce mouvement à vocation politique a un président Cheikh Ahmed Tidiane Ba, et un coordinateur, Girgui Ndoye. Son siège se trouve à la MEDINA, rue 31 x 14.