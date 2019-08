Photos - Imam Ndao brûle un Tee-Shirt LGBT

Rédigé par leral.net le Samedi 3 Août 2019 à 22:36 | | 0 commentaire(s)|

Le collectif " And Samm Jikko Yi" de Kaolack a tenu ce Samedi un point de presse suite à l'interdiction de l'autorité préfectorale de leur rassemblement qui devait se tenir ce Dimanche dans la capitale du Saloum.

Les camarades de Imam Alioune Ndao, très remontés contre cette décision appellent les autorités à plus de respect aux musulmans porteurs de messages visant à lutter contre le mal.

Imam Ndao s'est insurgé pour sa part de la décision du préfet de Kaolack avant de dénoncer le fait que les autorités aient autorisé le concert de Wally Seck qui avait le seul but de faire la promotion de l'homosexualité et d'interdire le rassemblement de leur collectif.



Abdoulaye Diallo (Correspondant de leral à Kaolack)