Photos : Khar Yalla, des centaines de familles sinistrées de la Langue de Barbarie délogées

J'ai vu plus que la misère à KHAR YALLA. Ce type d'affre que j'ai constaté n'est point descriptible. J'ai pu tenir l'émotion qui m'habitait pour recueillir ces témoignages de concitoyens oubliés, jetés dans les cachots de la tristesse. Nous ne demanderons pas à Waly SECK de nous remettre l'argent dépensé pour quelques minutes de plaisir sur la place Faidherbe afin d'aider nos parents sinistrés de la Langue de Barbarie. Nous demandons simplement au maire de Saint-Louis et à son équipe, plus de respect à son semblable, à l'humain et aux Saint-Louisiens ... Bonne nuit