Photos : L'inauguration du pont sénégambien de Farafegny par leurs Excellences Macky Sall et Adama Barrow Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Janvier 2019 à 10:42 | | 0 commentaire(s)| Le Chef de l’Etat Macky Sall est arrivé en Gambie où il a été accueilli chaleureusement par le Président Adama Barrow. Le Chef de l’Etat et son homologue ont inauguré le pont Sénégambien qui relie la Gambie et le Sénégal.

















