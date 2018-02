Photos: Le Président Macky Sall à Niamey pour l'ouverture de la 18e conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement Le Président de la République Macky SALL a pris part ce matin à l'ouverture à Niamey de la 18e conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement du Comité Permanent Inter-Etats contre la sécheresse au Sahel ( CILSS), axée cette année sur la sécurité alimentaire et la gestion des ressources naturelles.



Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Février 2018 à 16:13











Venu prendre part au 18e Sommet du Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, le Chef de l'Etat Macky SALL a été accueilli ce matin à Niamey par le Premier Ministre du Niger Brigi Rafini.







