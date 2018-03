Photos : Macky Sall à l'hôpital Principal au chevet des 11 blessés du crash d'hélicoptère

Rédigé par leral.net le Dimanche 18 Mars 2018 à 10:55 | | 0 commentaire(s)|

Auparavant, renseigne le communiqué de la présidence qui donne l'information, Macky Sall a présidé au camp Dial Diop la cérémonie de levée de corps des militaires membres de l'équipage décédés dans l'accident. "Le chef de l'État a salué la mémoire du colonel El Hadj Mamadou Touré, du capitaine Emmanuel Sarr et de l'adjudant-chef Thiendella Fall, rapporte la même source. Il a présenté ses condoléances renouvelées à leur famille, aux forces armées du Sénégal, en son nom et au nom de toute la Nation."

"La cérémonie s'est déroulée en présence des familles des disparus, des autorités militaires et gouvernementales", souligne le communiqué de la présidence.











Auteur: Seneweb news - Seneweb.com



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook