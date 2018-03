Photos : Marguerite Diouf et Khadija Kia, respectivement responsable des Ressources humaines et Dga du Lamantin Beach Rédigé par leral.net le Lundi 12 Mars 2018 à 17:25 | | 0 commentaire(s)| Mmes Marguerite Diouf et Khadija Kia, respectivement responsable des Ressources humaines et Dga du Lamantin beach hôtel ont planché le 8 mars sur le thème "Femme au travail et devoir conjugal" avec leurs soeurs.



Accueil Envoyer à un ami Partager