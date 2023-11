Photos / Mauritanie: Antoine Diome a participé à l’ouverture de la 3e édition de la Conférence MSGBC

Le Ministre du Pétrole et des Énergies, Antoine Félix Abdoulaye Diome, a participé à l’ouverture de la 3e édition de la Conférence MSGBC, ce mardi 21 novembre 2023.



Celle-ci, qui a pour thème: « Développer les opportunités énergétiques dans les nouvelles frontières de l’Afrique », se tient sur deux jours, les 21 et 22 novembre 2023, à Nouakchott (Mauritanie).



Pour rappel, le MSGBC est une organisation qui regroupe le Mali, le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau et la Guinée Conakry, pour le développement des énergies dans la sous-région.



Le Ministère et ses services ont été fortement représentés à travers plusieurs collaborateurs du MPE, que sont : Pape Samba Bâ, Directeur des Hydrocarbures, Adama Diallo, DG de Petrosen Holding, Thierno Seydou Ly, DG de Petrosen, Marieme Ndoye Decraene, DG de la SAR, Joseph Medou, DG du Réseau gazier du Sénégal (RGS).