Photos - Mega meeting de la coalition BBY : Le Dg de Dakar Dem Dikk et Maire de Kédougou, Ousmane Sylla, bat le record de mobilisation Rédigé par leral.net le Lundi 20 Février 2023 à 08:00 | | 0 commentaire(s)| Une marée humaine a investi le Président Macky Sall à la place Koba club de Kédougou, ce dimanche 19 février 2023. Ousmane Sylla, le Maire de Kédougou et Dg de Dakar Dem Dikk, bat le rappel des troupes pour une réélection du Président Macky Sall en 2024. Pour ce faire, l'édile de la ville de Kédougou a mobilisé des centaines de militants pour ce grand rassemblement.

Pour Ousmane Sylla, Kédougou a choisi Macky qui s'est démarqué par ses innombrables réalisations au Sénégal et particulièrement, dans la localité. Le Maire de Kédougou d'ajouter que le Président Macky Sall avait largement gagné en 2019. Mais pour 2024, la plus grande ville du Sud-est du Sénégal réserve un score mémorable au candidat de la coalition BBY.



Ousmane Sylla, par ailleurs DG de la société nationale de transport public du Sénégal, Dakar Dem Dikk, de prévenir que personne ne peut les détourner de leurs objectifs. Ce méga meeting a vu la participation de tous les leaders de la coalition BBY, notamment les responsables APR de la localité (ministres, députés, maires, chefs de quartiers, imams et autres...).



Le Président Macky Sall a été représenté par le ministre d'État et directeur des structures de l'APR, Mbaye Ndiaye, qui était accompagné d'une forte délégation. Ainsi, Kedougou valide la candidature du Président Macky Sall pour la présidentielle de 2024.















