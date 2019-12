Photos: Ordures et urine inondent l'Assemblée Nationale L'insalubrité a atteint un autre niveau au Sénégal, La pollution, la souillure, la puanteur et la saleté sont présente jusque dans les institutions de ce pays. Regardez les ordures à l'hémicycle.

