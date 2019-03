Idrissa Seck, Ousmane Sonko, Issa Sall et Madické Niang ont rejeté "fermement et sans aucune réserve" les résultats provisoires de la Présidentielle 2019 et ne vont pas aussi déposer de recours au Conseil constitutionnel et enfin tiendront pour responsable le président Macky Sall pour ce qu'il adviendra.