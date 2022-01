Photos - Ouverture des Locales. Oumar Guèye accueilli comme un héros à Kounoune

Le ministre Oumar Guèye, tête de liste majoritaire de la coalition Benno Bokk Yakaar a, officiellement, démarré sa campagne à Kounoune. Accompagné des investis, Oumar Guèye a été accueilli par une marée humaine.



Responsables, militants et sympathisants se sont tous mobilisés et engagés dernière leur tête de liste. Oumar Guèye qui a passé la journée dans ce village traditionnel, a rendu visite les chefs de quartiers, imams, oulémas et notables. Ces derniers ont manifesté leur engagement et des prières ont été formulées pour une victoire de Bby, avec un score de 95% dans la commune de Sangalkam.



Cet après-midi, les responsables de Kounoune organisent un meeting qui sera présidé par le ministre Oumar Guèye, tête de liste majoritaire de la coalition Benno Bokk Yakaar.