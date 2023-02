[Photos] Présidentielle nigériane : l’ancien député Marème Soda Ndiaye parmi les observateurs internationaux Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Février 2023 à 18:30 | | 0 commentaire(s)|

Plus de 93,5 millions d’électeurs sont appelés à voter samedi 25 février pour élire leur président, qui succédera à Muhammadu Buhari. Le Sénégal sera, à travers la personne de l’ancien député Marème Soda Ndiaye, au cœur des élections du samedi 25 février. « Je suis très honorée et heureuse de prendre part à la mission conjointe […] Plus de 93,5 millions d’électeurs sont appelés à voter samedi 25 février pour élire leur président, qui succédera à Muhammadu Buhari. Le Sénégal sera, à travers la personne de l’ancien député Marème Soda Ndiaye, au cœur des élections du samedi 25 février. « Je suis très honorée et heureuse de prendre part à la mission conjointe NDI-IRI d’observation électorale internationale pour les élections au Nigeria qui se tiendront ce Samedi 25 Février 2023 », réagit-elle sur sa page Facebook. Celle qui fut la benjamine à l’Assemblée nationale lors de la 12ème législature affirme qu’elle fait partie d’ « une délégation de 40 membres déployée dans 20 États ». hotos ]



Source : Source : https://lesoleil.sn/photos-presidentielle-nigerian...

Accueil Envoyer à un ami Partager