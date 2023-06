[Photos-Vidéo] Sacralité de Touba, éducation des enfants…: Le message fort de Serigne Mountakha Mbacké aux fidèles Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Juin 2023 à 14:47 | | 0 commentaire(s)|

A Touba, la prière a été dirigée par Imam Serigne Fallou Ibn Serigne Abdou Khadre en présence de Serigne Mountakha Mbacké, khalife général des Mourides. Ce dernier a, comme à l'accoutumé, délivré un message aux fidèles musulmans axé sur la préservation de la sacralité de Touba, la prise de conscience de la jeunesse et le rôle primordial des parents. « Nous devons tous respecter la sacralité de Touba. Les jeunes doivent être les protecteurs de la cité et redoubler d'efforts pour suivre les recommandations de l'islam. Serigne Touba est un atout pour la communauté mouride. Même si les temps sont durs, les parents doivent veiller à l'éducation de leurs enfants », a recommandé le khalife général des mourides.

Pour lui, Dieu nous a créé pour que nous l’adorons. Ainsi l’homme doit savoir le but de son brief passage sur terre d’après Serigne Mountakha Mbacké. Photos: Assane SOW https://youtu.be/a1p0PXBPIFA



Source : Source : https://lesoleil.sn/photos-video-sacralite-de-toub...

