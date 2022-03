Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Photos / Visite des travaux de la centrale à gaz du Cap des Biches: Le DG de la Senelec et ses partenaires apprécient l’avancement des travaux Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Mars 2022 à 21:00 | | 0 commentaire(s)| Le Directeur général de la Senelec Papa Mademba Bitèye et le Directeur général de West African Energy (WAE) Samuel Sarr, ont visité ce jeudi 3 mars 2022, en compagnie des bailleurs, les travaux de construction de la centrale à gaz du cap des Biches. Les délégations de Senelec, de West African Energy et des partenaires financiers, ont noté une bonne avancée des travaux.

D’une capacité de 300 MW, cette centrale financée à hauteur de 220 milliards FCfa, est le fruit d’un partenariat entre des privés nationaux et des sociétés internationales que sont Cali Enerji, General Electric, Africa Finance Corporation (AFC) et Coris Bank International, les principaux partenaires financiers de West African Energy.



Le projet se compose ainsi d’une centrale électrique à cycle combiné constituée de deux turbines à gaz, d’une turbine à valeur et les auxiliaires associés. Chaque turbine à gaz est associée à une chaudière de récupération pour la production de vapeur destinée au fonctionnement de la turbine à vapeur. Les turbines sont configurées sur plusieurs arbres disposant chacune de son propre générateur pour la production d’énergie électrique.





Au terme de la visite effectuée sur le site,le Président Directeur Général de West African Energy M. Samuel Sarr et les partenaires financiers ont fait part de leur satisfécit et noté un bon déroulement des travaux.



Constatant l’état d’avancement du chantier qui sort de terre, le Directeur Général de Senelec Papa Mademba Bitèye a déclaré que « si nous sommes arrivés à ce niveau, c’est d’abord grâce à la vision du Président de la République Macky Sall qui a décliné le mix énergétique et a fait confiance aux privés nationaux dans le cadre de son patriotisme économique. »



Ce projet qui est en co-développement avec Senelec comme bras technique et des privés nationaux comme bras financiers, va permettre d’arriver à des coûts de production les plus bas de notre parc de production. Pour le Directeur Général de Senelec, « cela va augmenter la capacité de production de Senelec, la capacité d’offre et baisser les coûts de production. Cela va aboutir, in fine, à un impact sur le tarif cédé aux consommateurs de Senelec. »





Accueil Envoyer à un ami Partager