Photos : Voici les images du mariage de Fafa Gaye de la 2STV et Adja Cissé de Genève Rédigé par leral.net le Lundi 19 Mars 2018

Fafa gaye de la 2stv et Adja Cissé qui se sont mariés ce Dimanche 18 mars. La fille vit à Genève et est la petite soeur de la célèbre coiffeuse Marie Cissé de Genève. Le Groupe voicidakar.com vous souhaite Monsieur et Mme Gaye un heureux ménage….

