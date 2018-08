Photos : Zahra Iyane Thiam, HB à la belle aux lunettes Rédigé par leral.net le Lundi 13 Août 2018 à 11:14 | | 0 commentaire(s)| Une pensée bien spéciale pour l'anniversaire d'une personne exceptionnelle qui fête son anniversaire.

Joyeux anniversaire à la Coordinatrice de la Plateforme des Femme "AND JEEGO " Mme le Ministre Zahra Iyane Thiam Diop. Une femme dévouée,courageuse et très sociale,toujours prête à promouvoir le bien être des FEMMES. Longue vie à toi, beaucoup de bonheur ,santé de diamant et pleins succès dans tous tes projets.On t'aime fort❤

Zahra la Fleur brillante et éblouissante! Tel que l’indique ton prénom tu rends les endroits où tu te trouves merveilleux et parfumés, tu procures à la vue une sensation agréable et tu concrétises beaucoup d’espoirs par la Grâce du Tout Puissant. En ce 13 Août, symbole de la Lionne que tu es, reçois mes voeux de bonheur, de paix, de santé et de réalisation à tous les niveaux. Que le Tout Puissant t’enveloppe de sa voile protectrice et te donne les moyens de tes objectifs.

#Zahraiyane

#Zit



