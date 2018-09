Photos : l’ex de Pape Cheikh Diallo, Mami Ndiaye, la fille de Patra devient Yaye Fall Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Septembre 2018 à 13:22 | | 0 commentaire(s)|

Le mariage entre Pape Cheikh Diallo et Mami Ndiaye, la fille de Aida Patra ne s’est pas déroulé comme ils le souhaitaient. Divorcés après quelques petites années de mariage, chacun d’eux, a tracé un chemin



Pape Cheikh Diallo qui aurait essayé de refaire sa vie en épousant une fille gambienne, n’aurait toujours pas trouvé chaussure à son pied. Et boom ! Un nouveau divorce. Deux divorces consécutifs qui auraient peut-être troublés l’animateur avec plusieurs rumeurs qui circulaient sur la toile. Aujourd’hui, le présentateur de Yeewu Leen a pu se ressaisir et trouver le parfait amour avec sa collègue Kya Aidara.



Pour ce qui est du cas Mami Ndiaye, Limametti a fait une petite enquête en rapprochant ses proches pour avoir du nouveau. La jeune fille d’Aida Patra s’est faite toute petite et discrète depuis cette rupture. Elle qui menait une vie très active, s’est beaucoup rangée.

Convertie en “Yaye Fall” en faisant pousser des dreadlocks, Mami s’est beaucoup attachée à sa confrérie (Mouridisme), nous confie un de ses proches. Cette image qu’elle laisse apparaître fait d’elle une fervente mouride au cœur pur.







