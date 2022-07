Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Photos : ouverture du 20e Congrès de l’Association des Sociétés d’Electricité d’Afrique (ASEA) Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Juillet 2022 à 21:25 | | 0 commentaire(s)| Le 20e Congrès de l’Association des Sociétés nationales d’électricité d’Afrique (ASEA) a été ouvert officiellement ce dimanche 17 juillet 2022 au CICAD (Centre International de Conférence Abdou Diouf de Diamniadio). La cérémonie d’ouverture a été présidée par le ministre du Pétrole et des Energies, Aissatou Sophie Gladima, en présence de son homologue zambien, M. Peter Kapala, de M. Kevin Kariuki, vice-président de la Banque africaine de développement (BAD) en charge de l’énergie, du climat et de la croissance verte.

Au-delà des discours officiels axés sur la nécessité de performance des sociétés d’électricités du continent, la rencontre a été marquée par le passage de témoin entre le Zambien Victor Mulenga Mundende et le directeur général de la SENELEC, Papa Mademba Bitèye qui est désormais le nouveau président de l’ASEA. « Tous les acteurs du secteur de l’électricité dépendent du bon fonctionnement de la compagnie d’électricité producteurs, consommateurs, gouvernements et même régulateurs.Des services publics d’électricité prospères, performants, efficaces et rentables sur le continent sont essentielles pour le développement de l’économie du continent », a expliqué la Ministre du Pétrole et des énergies, Aissatou Sophie Gladima.



« Je suis heureux de ce choix thématique parce que nous devons désormais nous libérer des vielles croyances et des habitudes obsolètes qui nous faisaient croire à tort que le service public et la performance sont des propositions antinomiques ou qui doivent s’exclure mutuellement.», indique le Directeur général de la SENELEC et Président de l’ASEA, Papa Mademba Bitèye.



Ce congrès symbolique car coïncidant avec le 50e anniversaire de l’ASEA enregistre la présence de plus de 150 dirigeants et décideurs, dont des représentants de gouvernements, des directeurs de sociétés d’électricité, des partenaires techniques et financiers.



Pendant trois jours, plus de 1000 participants vont débattre autour du thème principal : « La nécessité de service public et la performance des sociétés africaines d’électricité ».



A travers des panels, colloques et conférences, ce thème sera abordé sous les quatre thématiques suivantes :

 l’accélération de l’accès à l’électricité des populations des zones rurales et périurbaines

 la digitalisation des entreprises d’électricité pour une meilleure qualité de service aux usagers

 la promotion du partage des bonnes pratiques entre les acteurs du secteur de l’électricité

 l’efficacité énergétique, levier pour améliorer la viabilité des sociétés d’électricité.

Evènement haut en couleurs, ce Congrès est marqué par la tenue d’une exposition.



A propos de l’ASEA



L’Association des Sociétés d’Electricité d’Afrique (ASEA), anciennement dénommée Union des Producteurs et Distributeurs d’Energie Electrique en Afrique (UPDEA), a été créée en 1970 avec pour siège, Abidjan, en Côte d’Ivoire. Actuellement présidée par M. Pape Mademba BITEYE, Directeur général de SENELEC et dirigée par M. Didier Abel Edme TELLA, l’ASEA a subi quelques transformations en devenant une association qui apporte de la valeur à ses membres. Un des piliers de la transformation de l’ASEA est le projet visant la création du Réseau Africain des Centres d’Excellence en Electricité (RACEE) avec le soutien de l’Agence française de Développement (AFD) et la Banque africaine de Développement (BAD). La mission de l’ASEA est de réunir toutes les sociétés d’électricité d’Afrique ainsi que toutes les parties prenantes afin de rendre l’électricité plus accessible, fiable et abordable pour les populations.



A propos de la SENELEC



La Société nationale d'Electricité du Sénégal (SENELEC), dirigée par M. Pape Mademba BITEYE, par ailleurs Président en exercice de l’ASEA, est une société anonyme à capitaux publics majoritaires, concessionnaire de la production, du transport, de la distribution et de la vente de l’énergie électrique au Sénégal.

