[Photos] ziarra et condoléances: la dernière étape de la visite du Président Macky Sall à Touba
Dimanche 19 Septembre 2021

Après une entrevue avec le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, et l'inauguration du nouvel hôpital de niveau 3 baptisé « Cheikhoul Khadim », le chef de l'Etat Macky Sall a effectué un « ziarra » dans la nuit au mausolée du fondateur du Mouridisme avant de se rendre à Darou Karim pour présenter ses condoléances au khalife de Serigne Massamba Mbacké suite rappel à Dieu de Serigne Moustapha Massamba. Il a ensuite fait de même chez Serigne Fallou Mbacké suite au rappel à Dieu de deux fils de ce dernier à savoir Serigne Mame Mor et Sokhna Amy Mbacké. Il a terminé son périple dans la nuit à Mbacké où le chef de l'Etat a d'abord présenté ses condoléances à la famille de Serigne Cheikh Dieumb Fall, défunt khalife général des Baye Fall avant de se rendre chez Mame Mor Diarra pour les mêmes besoins. Photos: Assane SOW



Source : Source : http://lesoleil.sn/photos-ziarra-et-condoleances-l...

