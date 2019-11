Pierre Ménès révèle un complot de l’UEFA contre le PSG Après le match nul 2-2 entre le Réal Madrid et le PSG, Pierre Ménès consultant Canal +, n’a pas manqué de relever et dénoncer un complot contre les Parisiens de la part de l’UEFA.





Pour Pierre Ménès, l’usage de la VAR est juste une farce. Le consultant va même plus loin en indiquant les graves erreurs d’arbitrage qui laissent voir que l’UEFA organiserait un complot contre le PSG:



“La faute de Courtois sur Icardi qui a abouti à une parodie d’arbitrage ! Parce qu’il est évident, une nouvelle fois, que l’utilisation de la VAR est une farce. En fait, l’arbitre est revenu sur sa propre décision puisqu’au moment de l’action, quand Gueye fait sa poussette sur Marcelo, il fait signe de jouer en montrant que c’est une faute bénigne. Et puis, il est appelé par les mickeys dans le bus – qui ont visiblement plus d’autorité qu’en Ligue 1 – et annule le penalty et le carton rouge de Courtois (…) Dans ces cas-là, on n’a qu’à remonter à la faute de Schumacher sur Battiston pour lui mettre un rouge. Cela n’a pas de sens et prouve juste un truc : même avec la VAR, l’UEFA trouve le moyen d’enfler régulièrement le PSG lors des gros matchs. Et elle a même fait coup double sur cette action en avantageant aussi le Real”



Il faut dire que le PSG aurait pu bénéficier d’un penalty et d’une supériorité numérique à la suite de l’exclusion de Thibault Courtois la gardien belge du Réal Madrid pour une faute commise sur l’attaquant parisien Mauro Icardi. Après consultation de la vidéo, l’arbitre décide de retirer son carton rouge et son penalty à la suite d’une faute d’Idrissa Gueye sur Marcelo au début de l’action.



Pour Pierre Ménès, cette décision ”inacceptable” montre bien l’existence d’un complot de l’UEFA contre le PSG.



Toutefois, qu’il y ait eu Penalty ou non, le match est fini et la qualification ainsi que la première place du groupe sont acquises pour les Parisiens. Il ne reste plus qu’à prouver en phases éliminatoires et répondre présent.

