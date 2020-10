Pierre Sané "lapide" les présidents sénégalais et dit non à un 3e mandat Pourtant Secrétaire national du Parti socialiste et membre du Bureau politique, Pierre Sané brûle tous les acquis du Sénégal et dit non à un 3e mandat. Cependant, il a trouvé du répondant à travers des responsables socialistes, qui n'ont pas fait dans la dentelle, eux aussi.

Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Octobre 2020

Il déballe: " Senghor a, pendant 20 ans, réussi l'exploit de figer la nouvelle nation dans son passé et son carcan colonial ", avant de poursuivre pour le second Président du Sénégal.



" Abdou Diouf a initié le démantèlement des services publics , acté les privatisations... ".



Pas du tout tendre avec Me Abdoulaye Wade, il lâche: " Wade, l'insurgé de Versailles, arrivé à la Présidence avec 20 ans de retard, foncièrement corrompu ", fait savoir "Les Echos".



A l'en croire, le Président actuel, Macky Sall est " grand amateur de biscuits et desserts français, digne héritier de ses prédécesseurs ", a-t-il fait un diagnostic sans complaisance.



Réactions



" Il peut compter sur Abdoulaye Galo Diao qui estime que c'est un cours magistral ", avec un message fort et touchant, Kadialy Gassama et Mamadou Mbodji Diouf ne l'ont pas raté.



" Votre lettre n'engage que son auteur, dépité par je ne sais quoi pour tomber dans un profond désespoir. On ne devient pas un révolutionnaire à un âge où on aurait mieux gagné à se tourner vers Dieu ", ont-ils répondu.

