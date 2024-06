Pikine - Ama Baldé réplique à Gris et promet de lui faire mordre la poussière Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Juin 2024 à 00:33 | | 0 commentaire(s)|





Lors de cet événement médiatique, Ama Baldé a affirmé son intention de corriger Gris Bordeaux, qui selon lui, « fait beaucoup de bruit à chaque face-à-face ». Il a souligné sa préparation intense et sa volonté de prouver sa supériorité dans le ring le 30 juin prochain. « Gris Bordeaux parle beaucoup, mais il saura qui je suis réellement quand nous serons face à face dans l'arène. Je suis prêt à tout donner pour remporter cette victoire », a déclaré le lutteur, déterminé à faire taire les critiques et à affirmer sa place dans le monde de la lutte sénégalaise. Ama Baldé a répondu avec détermination lors de son open press au stade Alassane Djigo de Pikine aujourd'hui, en réaction aux déclarations de son adversaire, Gris Bordeaux. Ce dernier avait affirmé sa confiance et prévu une stratégie bien définie pour leur combat à venir.Lors de cet événement médiatique, Ama Baldé a affirmé son intention de corriger Gris Bordeaux, qui selon lui, « fait beaucoup de bruit à chaque face-à-face ». Il a souligné sa préparation intense et sa volonté de prouver sa supériorité dans le ring le 30 juin prochain.

