Pikine: Après avoir malmené Papa Boy Djinné, Jacob Baldé lorgne chez les "grands" comme Tidiane Faye

Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Août 2022 à 14:44

C'est un Jacob Baldé très loin du "monstre" qui a appliqué sa ceinture arrière (Weur Ndombo) sur Papa Boy Djinné, qu'on a trouvé chez lui, décontracté et presque indifférent des événements qui se sont déroulés lors de son combat. Malmenant son adversaire, un accompagnant de la victime a foncé sur lui, avant l'intervention des forces de l'ordre et d'Ama Baldé. En attendant le recours que devrait déposer son staff, Jacob lorgne du côté de ses pairs et des "grands" comme Franc, Tidiane Faye, entre autres.