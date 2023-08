Pikine/Décès de Bara Ba : le certificat de genre de mort atteste la mort par balles.

Bara BA un manifestant, un jeune de 25 ans, né le 13/04/1998 à Touba de Abdoulaye et d'Amy SAKHO est décédé à la suite d’une « plaie abdominothoracique transfixiante par arme à feu. » C’est ce que révèle le certificat de genre de mort du 02/08/2023, délivré par le Professeur Cherif Mouhamed M DIAL médecin traitant du Laboratoire d'Anatomie Cytologie Pathologiques de l'hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff, suite à la réquisition n°1640 du 01/08/2023. Le même certificat précise que « la porte d'entrée est dorsolombaire médiane. Infra centimétrique. Le trajet est oblique de bas en haut vers l'avant et la droite, à travers la lombaire fracturée, le muscle psoas- iliaque. Le rétropéritoire, une perforation de l'angle colique droit, un délabrement de lobe droit du foie, une perforation de la coupole diaphragmatique droite, un volet des 7 et 8 cotes. L'origine de sortie cutanée est latérothoracique droite à 12cm du creux axillaires mesurant 2*1,8cm. Le projectile est ressorti - Hémorragie interne-externe » selon toujours le même certificat

Pour rappel, Bara Ba est décédé lundi à Pikine à la suite des manifestations ayant suivi le placement sous mandat de dépôt de Ousmane Sonko. Bara Ba est présenté en militant de Pastef. Il avait succombé à ses blessures

