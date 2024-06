Pikine-Guédiawaye/Démarrage du CFEE et de l’Entrée en 6ème : 35 487 potaches à l’épreuve

L'examen du Certificat de Fin d'Études Élémentaires (CFEE) et de l'Entrée en 6ème a débuté ce mardi 25 juin 2024 sur l'ensemble du territoire national. Dans l’Académie de Pikine-Guédiawaye, ce sont 35 487 élèves qui affrontent ces épreuves déterminantes.



D'après Gana Sène, Inspecteur d'Académie de Pikine-Guédiawaye, « le nombre total de candidats s'élève à 35 487, parmi lesquels 19 643 sont des filles (soit 55,35%) et 15 844 des garçons. Par rapport à l'année précédente, il y a une augmentation de 458 candidats. Les élèves suivant le programme franco-arabe représentent 7,05% des inscrits, tandis que les candidats libres constituent 3,97% du total », informe-t-il.



Le nombre de centres d'examen a également augmenté, passant de 148 en 2023 à 153 cette année. Les autorités ont pris des mesures pour s'assurer que tous les élèves, y compris les 4 non-voyants et les 2 sourds-muets, puissent passer leurs examens dans des conditions adéquates.



« Pour encadrer cet examen, un total de 6 154 enseignants a été mobilisé. Ce personnel comprend 153 chefs de centre, 2 366 surveillants, 459 secrétaires de centre et 3 176 correcteurs », a précisé M. Sène.



Une innovation majeure cette année est la digitalisation de l'examen. Les inscriptions et les paiements en ligne ont été introduits, apportant des avantages en termes de sécurité, d'efficacité, de gain de temps et de fiabilité. M. Gana Sène a souligné que « cette digitalisation est une avancée significative dans l'organisation des examens au Sénégal ».



« En ce qui concerne la sécurité et les autres dispositions, tout est en place pour garantir une organisation sans faille des épreuves. Les autorités ont mis en place toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement des examens », conclut M. Sène.



La digitalisation des procédures est un pas en avant vers la modernisation du système éducatif sénégalais. Elle permet non seulement de simplifier les démarches administratives, mais aussi de renforcer la transparence et la sécurité des processus. Cependant, il est essentiel de garantir que cette transition numérique soit accompagnée d'une formation adéquate pour tous les acteurs impliqués afin d'éviter tout dysfonctionnement.



Les enseignants et les parents ont exprimé leur satisfaction quant aux mesures prises pour l'organisation des examens. "La digitalisation facilite grandement les inscriptions et réduit les risques d'erreurs humaines," affirme Mme Diop, enseignante à Pikine. Les élèves, de leur côté, se sentent soutenus et mieux préparés grâce aux ressources mises à leur disposition.



Birame Khary Ndaw

