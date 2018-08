Pikine-Guédiawaye: L’Union européenne débourse 525 millions Fcfa pour l’accès à une « énergie sûre et durable »

Rédigé par leral.net le Samedi 25 Août 2018 à 11:47

Dans le cadre du projet Planification intercommunale sensible au changement climatique et à l’énergie (Picep), l’Union européenne a déboursé un montant de 525 millions Fcfa pour l’accès à « une énergie sûre et durable », dans les villes de Pikine et Guédiawaye.



Selon le quotidien EnQuête, cette annonce a été faite lors d’un séminaire de formation à Mbour, qui a regroupé les autorités administratives de ces deux villes. S’exprimant, le maire de Pikine, Abdoulaye Timbo s’est réjoui du financement du projet. « En moins d’un an, le Sénégal a inauguré 3 centrales solaires dont la plus récente a été mise en service en juin (…).



Dans le cadre du Programme de développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique de l’Uemoa (Prodere), le maire a révélé que « 1.835 lampadaires solaires photovoltaïques autonomes ont été déjà posés dans 12 communes de Pikine et Guédiawaye et 6 capitales régionales ».



Pour la mise en œuvre des actions locales en faveur du climat et de l’énergie durable, « 500 acteurs » issus des services de l’Etat, des élus locaux et membres de la société civile seront formés sur les enjeux du climat et de l’énergie. Le projet a été financé pour une durée de deux ans.

