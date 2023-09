Pikine Guinaw Rails : Une maison incendiée, plusieurs blessés et des dégâts

Un incendie d’une rare violence, s’est produit, ce dimanche, dans un domicile R+1 à Pikine Guinaw Rails.



Selon "Rewmi", le feu qui a fait des dégâts matériels considérables, a totalement consumé le niveau 1 de la demeure, allant jusqu’à affecter la dalle du salon dont une partie s’est affaissée. L’incendie s’est déclaré, d’après des sinistrés et habitants du domicile, vers 5h du matin, alors que ces derniers étaient dans les bras de Morphée.



Grâce à l’intervention des sapeurs pompiers, le feu a été maîtrisé. Seuls des blessés ont été recensés, dont le père de famille et quelques membres de la famille. L’origine de l’incendie est jusqu’ici inconnue mais de l’avis de la propriétaire, elle proviendrait d’un défaut électrique.

