Pikine Icotaf : Vive altercation entre la police et des présumés voleurs de motos À Badiane (28 ans), Mph Badiane (30 ans) et Mph Diop (28 ans) se sont opposés à leur arrestation. La scène s’est déroulée à Pikine Icotaf, en face du Poste de santé Municipale 2, à hauteur du virage.

Des policiers de la section de recherche de la police de Pikine ont eu d’énormes difficultés pour embarquer trois jeunes, présumés voleurs de motos. Il s’agit d’A. Badiane né en 1992, tailleur de son état, Mph Badiane né en 1990 et de Mph Diop né en 1992 de profession peintre. Les mis en cause se sont opposés farouchement à leur arrestation.



L’altercation avec les limiers venus les récupérer a été très rude. Ils se sont livrés à un véritable spectacle devant le regard médusé des populations, qui observaient religieusement la scène. Ce fut un véritable tohu bohu en plein jour. La scène a eu lieu dimanche aux environs de 15 heures.



Mais finalement, un renfort a été appelé. Les policiers sont parvenus à neutraliser les mis en cause, avant de les embarquer.

Que s’est-il passé ?



Selon nos sources, tout est parti d’un vol de moto à Yoff village (département de Dakar). Malick Wade, commerçant de son état, domicilié à Ouest Foire, a vu sa moto de marque BM volée. Ainsi, il dépose une plainte contre X à la gendarmerie d’Ouest-Foire. Mais le propriétaire de l’engin avait installé un Gps sur la moto. De fil en aiguille, il parvient à localiser la moto dans une maison à Pikine, avenue El H. Malick Sy, ex-Icotaf.



Le propriétaire alerte la gendarmerie qui, à son tour, a saisi la police de Pikine. Hier, aux environs de 15 heures, les limiers de la section de recherche de la police de Pikine se sont rendus dans la maison indiquée pour faire leur boulot. Devant la maison, il y a un atelier de mécanique en motos. Après leur fouille, les limiers ont retrouvé la moto du commerçant Malick Wade.



Mais ils ont aussi découvert une autre moto qui n’a pas documents. Voulant embarquer les deux engins, les trois jeunes se sont carrément opposés. Mph Diop a été blessé à la tête.



Tout ce beau monde est actuellement en garde à vue à la police de Pikine. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vol en réunion et rébellion contre des agents dans l’exercice de leurs fonctions.

