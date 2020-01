Pikine Icotaf: une maison prend feu Un incendie s’est déclaré dans une maison à Pikine Icotaf, selon ZIK FM. Mais il y a eu plus de peur que de mal, puisque les voisins ont pu venir à bout des flammes avant même l’arrivée des sapeurs-pompiers et aucune perte en vie humaine n’est à déplorer. Toutefois, les dégâts matériels sont importants selon la même source.

