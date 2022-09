Pikine: Les artisans refusent le diktat de la mairie sur les Opv qui passent de 3000 à 12.000 F CFA

Rédigé par leral.net le Jeudi 1 Septembre 2022

Malentendu au tour des Opv entre les artisans de Pikine ouest et ladite commune. Ces derniers veulent leur faire payer entre 9500 et 12 000 F CFA, alors que l'ancienne équipe municipale demandait 3000 F CFA mensuels. Une hausse que les menuisiers ne peuvent pas accepter. Ils estiment que ces taxes sont exorbitants et leur secteur a été impacté, non seulement par la Covid, mais par la floraison des produits venant de l'étranger.