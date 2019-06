Pikine Technopôle : Un policier agressé et délesté de son arme C’est assez rare pour être signalé. Un policier en tenue civile a été agressé à l’entrée de Pikine, au Technopole. Les assaillants ont emporté l’arme du policier et le sac qui la contenait, selon Iradio. Les faits ont eu lieu dans la nuit du vendredi au samedi 1er juin 2019.

